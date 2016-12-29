Полиция КНР ликвидировала четверых террористов в Синьцзяне

Урумчи, Китай, , 05:50 — REGNUM Власти КНР сообщили об уничтожении четверых сепаратистов, попытавшихся подорвать здание комитета КПК одного из уездов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Террористы-смертники были уничтожены на месте дежурившим у здания нарядом полиции.

Инцидент произошел 28 декабря примерно в 16:50 по местному времени. Подозрительный автомобиль заехал во двор здания, после того как к нему направились полицейские для проверки один из террористов активировал взрывное устройство, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящее время правоохранительные органы КНР начали расследование дела. По неподтвержденным данным, ответственность за атаку взяли на себя боевики «Исламского движения Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступающие за отделение Синьцзяна от КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 августа террорист-смертник на микроавтобусе Mitsubishi Delica протаранил западные ворота посольства Китая в столице Киргизии. Машина въехала на территорию дипломатического комплекса и там взорвалась.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в посольстве Китая в Бишкеке: смертник применил до 100 кг взрывчатки