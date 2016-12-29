В Техасе потерпел крушение вертолёт ВВС США
На борту вертолёта находились двое военнослужащих
Пасадина, США, 29 Декабря 2016, 05:33 — REGNUM Вертолёт Apache Военно-воздушных сил США потерпел крушение в водах залива Галвестон в штате Техас. Об этом сообщает телеканал KHOU со ссылкой на противопожарное управление города Пасадина.
Установлено, что вертолёт был приписано к аэродрому Эллингтон, принадлежащему Национальной гвардии Техаса. На его борту находились двое военнослужащих, судьба которых остаётся неизвестна.
К предполагаемому месту крушения направлены экстренные службы, проводится поисково-спасательная операция.
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