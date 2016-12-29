В Техасе потерпел крушение вертолёт ВВС США

Пасадина, США, , 05:33 — REGNUM Вертолёт Apache Военно-воздушных сил США потерпел крушение в водах залива Галвестон в штате Техас. Об этом сообщает телеканал KHOU со ссылкой на противопожарное управление города Пасадина.

Установлено, что вертолёт был приписано к аэродрому Эллингтон, принадлежащему Национальной гвардии Техаса. На его борту находились двое военнослужащих, судьба которых остаётся неизвестна.

К предполагаемому месту крушения направлены экстренные службы, проводится поисково-спасательная операция.