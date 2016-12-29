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Пять человек погибли в автоаварии на Ставрополье

Происшествия
Еще один с ранениями госпитализирован

Ставрополь, 29 Декабря 2016, 05:26 — REGNUM  

В Ставропольском крае при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального управления ГИБДД, по предварительной версии, вблизи села Левокумского лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.

Обстоятельства аварии пока не очевидны, и сообщить о них следствию никто не может. Предварительно, 29 декабря примерно в 03.20 на 183 км автодороги Кочубей — Зеленокумск — Минводы водитель легкового автомобиля «Лада приора», двигаясь в сторону Будённовска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с «Нивой». В «Приоре» всего находилось пять человек, четверо из которых погибли на месте происшествия, включая водителя. Еще один пассажир с травмами госпитализирован в центральную больницу Левокумского района.

Водитель «Нивы» погиб на месте. Среди погибших Две женщины и трое мужчин. Их личности сейчас устанавливаются, как и причины автоаварии.

«На место выехала группа сотрудников управления ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Работают специалисты ГИБДД и экстренных служб», — сказал представитель Госавтоинспекции края.

Он добавил, что движение по трассе осуществляется в штатном режиме. Дорога не перекрыта.

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