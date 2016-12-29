Самолёт AirBaltic аварийно приземлился в Риге с неисправным шасси
Рига, 29 Декабря 2016, 03:59 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании AirBaltic совершил аварийную посадку в международном аэропорту Риги с неисправным шасси, передаёт Delfi.
На борту самолёта, следовавшего из Копенгагена в Ригу, находились 64 пассажира и четыре члена экипажа.
Сообщается, что рейс должен был прибыть в Ригу в 17:40 по местному времени, но воздушное судно приземлилось только в 18:48.
В связи с инцидентом в аэропорту были введены повышенные меры безопасности. К месту вызывались медики, однако, по имеющимся данным, никто не пострадал.
Все подробности об инциденте авиакомпания обещает предоставить после детального изучения всех обстоятельств.
Как передавало ИА REGNUM, в сентябре AirBaltic, выполнявший полёт по маршруту «Рига-Цюрих», также аварийно приземлился в аэропорту Риги из-за проблем с передним шасси. На борту воздушного судна находились 67 человек, никто из них не пострадал.