Самолёт AirBaltic аварийно приземлился в Риге с неисправным шасси

Рига, , 03:59 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании AirBaltic совершил аварийную посадку в международном аэропорту Риги с неисправным шасси, передаёт Delfi.

На борту самолёта, следовавшего из Копенгагена в Ригу, находились 64 пассажира и четыре члена экипажа.

Сообщается, что рейс должен был прибыть в Ригу в 17:40 по местному времени, но воздушное судно приземлилось только в 18:48.

В связи с инцидентом в аэропорту были введены повышенные меры безопасности. К месту вызывались медики, однако, по имеющимся данным, никто не пострадал.

Все подробности об инциденте авиакомпания обещает предоставить после детального изучения всех обстоятельств.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре AirBaltic, выполнявший полёт по маршруту «Рига-Цюрих», также аварийно приземлился в аэропорту Риги из-за проблем с передним шасси. На борту воздушного судна находились 67 человек, никто из них не пострадал.