В ДТП с военным грузовиком на Сахалине погибли четыре человека

По предварительным данным, водитель «Урала» не справился с управлением в условиях снегопада

Невельск, Сахалинская область, , 03:21 — REGNUM Четыре человека погибли в результате ДТП с участием военного грузовика «Урал» и легкового автомобиля на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла 28 декабря на автодороге «Огоньки-Невельск». По предварительным данным, водитель «Урала» в условиях снегопада не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Toyota Vista.

В результате столкновения водитель иномарки и трое его пассажиров скончались на месте.

К месту аварии были направлены сотрудники ГИБДД. По данному факту произошедшего проводится проверка.