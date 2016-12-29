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В ДТП с военным грузовиком на Сахалине погибли четыре человека

Происшествия
По предварительным данным, водитель «Урала» не справился с управлением в условиях снегопада

Невельск, Сахалинская область, 29 Декабря 2016, 03:21 — REGNUM  Четыре человека погибли в результате ДТП с участием военного грузовика «Урал» и легкового автомобиля на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла 28 декабря на автодороге «Огоньки-Невельск». По предварительным данным, водитель «Урала» в условиях снегопада не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Toyota Vista.

В результате столкновения водитель иномарки и трое его пассажиров скончались на месте.

К месту аварии были направлены сотрудники ГИБДД. По данному факту произошедшего проводится проверка.

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