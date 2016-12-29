Теракт на Филиппинах: Уже 10 погибших, не менее 20 раненых

Манила, , 02:44 — REGNUM Теракт, произошедший во время боксерского поединка в Маниле унес жизни не менее 10 человек, число раненых составляет более 20, передают филиппинские СМИ 29 декабря.

«По данным Министерства соцобеспечения, десять человек мертвы, около двадцати ранены», — сообщил журналистам Эрнесто Абелла, представитель президента Филиппин Родриго Дутерте.

Также стало известно что взрывов было два — по словам очевидцев, первый взрыв произошел в центре, перед объявлением победителей матча, второй прогремел через несколько секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня во время соревнований по боксу, приуроченных к католическому Рождеству в столице Филиппин прогремел взрыв радиоуправляемой бомбы. Первоначально сообщалось о 23 раненых.

В качестве основной версии произошедшего рассматривается теракт, полиция считает, что взрыв могли осуществить радикальные исламисты. На данный момент ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение.

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