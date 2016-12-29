Теракт на Филиппинах: От взрыва на боксерском матче пострадали 23 человека

Манила, , 00:20 — REGNUM Не менее 23 человек получили ранения в результате взрыва во время боксерского матча в столице Филиппин, Маниле, передает Associated Press 29 декабря.

Известно, что взрыв был дистанционным, и, скорее всего, приведен в действие при помощи сотового телефона. Основной версией следствия является теракт.

Также сообщается, что теракт произошел во время соревнований по боксу, приуроченных к католическому Рождеству. Полиция считает, что взрыв могли осуществить радикальные исламисты, однако на данный момент ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение.