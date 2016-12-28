Опубликовано видео допроса одного из вахтовиков, убивших медведя в Якутии

Вышедшее на дорогу животное сначала фотографировали, потом переехали грузовыми машинами

Якутск, , 23:03 — REGNUM В Сети опубликовано видео допроса одного из участников жестокого убийства бурого медведя в Якутии при помощи грузовых автомобилей «Урал».

Сотрудники Следственного комитета по Якутии установили личности подозреваемых в убийстве медведя «Уралами», произошем в мае 2016 года и заснятым на видео его участниками. Опубликованная 27 декабря 2016 года видеозапись возмутила пользователей Сети, а по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель».

Подозреваемым грозит до двух лет заключения.

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