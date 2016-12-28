Водолазы из-за непогоды приостановили работы в районе крушения Ту-154

Сочи, Краснодарский край, , 22:35 — REGNUM Резкое изменение погоды заставило приостановить работу водолазов в месте катастрофы Ту-154, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В районе катастрофы наблюдается сильный дождь, град, порывистый ветер и высокая волна. Волнение моря не позволяет продолжать водолазные работы. Корабли продолжают поисковые мероприятия.

Погодные изменения вызваны приходом на Черноморское побережье южного циклона. Метеорологи прогнозируют усиление ветра и волнение моря. Пик непогоды ожидается 29 декабря.

Напомним, пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер». Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. В числе жертв авиакатастрофы — артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка.

Поиск обломков самолёта и останков погибших продолжается. По последним данным Минобороны РФ, спасатели обнаружили 17 тел и 233 фрагмента тел погибших при крушении самолета Ту-154. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликована видеозапись работы водолазов среди обломков самолета Ту-154