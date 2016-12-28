В ФРГ задержан предполагаемый сообщник берлинского террориста

Решение о выдаче ордера на арест подозреваемого еще не принято

Берлин, , 21:04 — REGNUM Германские полицейские задержали предполагаемого сообщника террориста Аниса Амри, задавившего людей на рождественской ярмарке в Берлине, сообщает Генеральная прокуратура ФРГ.

После анализа данных с мобильного телефона террориста полицейские пришли к заключению, что Амри поддерживал постоянный контакт с 40-летним гражданином Туниса, который и был ими задержан. До исхода 29 декабря суд примет решение о выдаче ордера на арест подозреваемого.

Напомним, вечером 19 декабря в Берлине грузовик, которым управлял уроженец Туниса Анис Амри, въехал в толпу посетителей рождественского рынка. В результате теракта погибли 12 человек, 48 человек пострадали. Ответственность за этот теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Амри через несколько дней был застрелен в Милане итальянскими полицейскими.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель грузовика, таранившего ярмарку в Берлине, был застрелен в голову