В Японии произошло землетрясение
Пострадавших нет
Токио, 28 Декабря 2016, 20:29 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке Японии, при этом никакого цунами вызвано не было, сообщает 28 декабря Reuters.
Пока не поступало никаких сообщений о пострадавших, но последствия землетрясения ощущались в самом Токио.
Представители Tokyo Electric Power Co Inc заявили, что землетрясение не вызвало никаких нарушений на АЭС «Фукусима», где в 2011 году произошла крупнейшая катастрофа после цунами, вызванного землетрясением.
Напомним, землетрясение 2011 года, магнитудой 9 было сильнейшим за всю историю Японии, оно вызвало мощнейшее цунами, которое привело к сбою работы системы охлаждения на АЭС «Фукусима».
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