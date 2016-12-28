В Японии произошло землетрясение

Токио, , 20:29 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке Японии, при этом никакого цунами вызвано не было, сообщает 28 декабря Reuters.

Пока не поступало никаких сообщений о пострадавших, но последствия землетрясения ощущались в самом Токио.

Представители Tokyo Electric Power Co Inc заявили, что землетрясение не вызвало никаких нарушений на АЭС «Фукусима», где в 2011 году произошла крупнейшая катастрофа после цунами, вызванного землетрясением.

Напомним, землетрясение 2011 года, магнитудой 9 было сильнейшим за всю историю Японии, оно вызвало мощнейшее цунами, которое привело к сбою работы системы охлаждения на АЭС «Фукусима».