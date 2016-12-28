Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на северо-востоке Японии

Токио, , 20:13 — REGNUM На северо-востоке Японии в префектуре Ибараки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает Японское метеорологическое агентство.

Эпицентр подземных толчков располагался на границе с префектурой Фукусима на глубине до 10 км. Через непродолжительный промежуток времени в том же месте зарегистрировали повторный подземный толчок магнитудой 4,7.

Об угрозе цунами пока ничего не сообщалось. Также пока не поступала информация о разрушениях и жертвах. СМИ сообщали, что подземные толчки заметили жители 19 префектур Японии.

Воздушное и железнодорожное сообщение не нарушалось. Аварий на атомных электростанциях не зафиксировано.

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