Мальчик утонул на даче в Ленобласти на глазах у родных

Кингисепп, Ленинградская область, , 19:21 — REGNUM Шестилетний мальчик провалился под лед водоема прямо на дачном участке в Кингисеппском районе Ленобласти. Ребенок погиб, идет доследственная проверка. Об этом 28 декабря сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

Трагедия произошла сегодня на одном из дачных участков в деревне Логи. Во время прогулки мальчик на глазах у родственников провалился под лед пруда на этом же участке.

«Родные ребенка достали его из воды и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако проведенные реанимационные мероприятия медиков, прибывших на место происшествия, положительного результата не принесли», — отметили в СУ СКР по Ленобласти. Признаков насилия на теле мальчика не обнаружено.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам медицинского исследования тела.

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