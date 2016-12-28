Приговор вынесен: Экс-сенатор от Астрахани виновен в коммерческом подкупе

Также на скамье подсудимых оказался сын бывшего члена Совета Федерации и помощник

Астрахань, , 18:54 — REGNUM В Астрахани осужден бывший член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Астраханской области Геннадий Горбунов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 28 декабря, суд вынес ему обвинительный приговор, признав виновным в коммерческом подкупе.

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Также перед правосудием предстали его сын Александр Горбунов и помощник Владимир Боев. Доказать свою невиновность им также не удалось.

Уголовно наказуемое деяние подозреваемые совершили осенью прошлого года. Тогда еще член Совета Федерации Геннадий Горбунов, по предварительному сговору со своим помощником и сыном предложил 5 млн рублей генеральному директору одной из фирм, действующей на территории Астраханской области. За эту сумму последний должен был отказаться от участия в аукционе. На кону стоял контракт на выполнение работ по экологической реабилитации водной системы ильменя Григорьевский в Володарском районе. Его начальная цена превышала 126 млн рублей.

Действовал Геннадий Горбунов в интересах ООО КХ «Беляна», учредителями которого являются его супруга и сын.

Задержали помощника Горбунова с поличным после передачи половины предложенной суммы.

Суд назначил каждому наказание в виде штрафа в 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ответить перед законом придется и бывшему директору компании ООО КХ «Беляна», ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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