Опубликована видеозапись работы водолазов среди обломков самолета Ту-154

Сочи, Краснодарский край, , 18:28 — REGNUM В Сети опубликована видеозапись работы водолазов среди обломков пассажирского самолета Ту-154 на дне Черного моря.

Видеоролик показывает процесс подъема обломков авиалайнера, обнаруженных при помощи гидролокаторов. Фрагменты самолета будут выложены на специальной площадке для выяснения технических подробностей и причин катастрофы.

Напомним, пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер». Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. В числе жертв авиакатастрофы — артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка.

Поиск обломков самолёта и останков погибших продолжается. По последним данным Минобороны РФ, спасатели обнаружили 17 тел и 233 фрагмента тел погибших при крушении самолета Ту-154. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.