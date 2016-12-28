Очередное нападение на члена парламента Афганистана

Кабул, , 17:58 — REGNUM В результате взрыва бомбы в столице Афганистана пострадал член парламента, также несколько человек получили ранения, сообщает 28 декабря Reuters.

Факори Бехишти (Fakori Behishti), член парламента от провинции Бамиан, и его сын получили ранения в результате взрыва, сообщил чиновник отдела безопасности парламента.

Никто не взял ответственность за нападение, которое разрушило автомобиль Бехишти.

На прошлой неделе, еще один член парламента стал мишенью террориста-смертника, тогда погибло семь человек, но член парламента выжил.