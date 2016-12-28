Ростовчанин спас пятилетнюю падчерицу от насильника-педофила

Ростов-на-Дону, , 17:50 — REGNUM



В Ростове-на-Дону 26-летний горожанин подозревается в покушении на изнасилование пятилетней девочки. Мужчина арестован, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 28 декабря.

Инцидент произошёл в Первомайском районе города-миллионника три дня назад Следователи полагают, что ростовчанин, находясь у себя дома, совершил иные действия сексуального характера и покушение на изнасилование в отношении ребёнка. Преступление пресек отчим малышки. Вероятно, вместе с дочерью он гостил у приятеля-педофила.

На «любителя» детей заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»).

Напомним, что это уже вторая информация о совершении преступлений против половой неприкосновенности детей за последнюю неделю. Так, 30-летний житель Зерноградского района подозревается в секс-насилии над четырехлетней дочерью своей сожительницы. Мужчина заключен под стражу.

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