Установлены личности преступников, расстрелявших полицейских в Махачкале

Все четверо входят в «хасавюртовскую бандгруппу» и находятся в розыске

Махачкала, , 16:49 — REGNUM Полицейскими установлены личности четверых преступников, которые 25 декабря убили двоих и ранили одного полицейского в Махачкале, сообщает портал «Кавказ Сегодня».

По данным следствия, ночью 25 декабря Магомед Султанов и Шамиль Магомедов открыли огонь по сотрудникам полиции на трассе Махачкала-Каспийск. Им помогали Руслан Абуев и Абас Хубаев. Все четверо являются участниками так называемой «хасавюртовской бандгруппы» и находятся в розыске.

Напомним, на трассе Махачкала-Каспийск в ночь на 25 декабря был обстрелян наряд полиции. В результате обстрела двое сотрудников МВД погибли и еще один получил ранение и был госпитализирован.

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