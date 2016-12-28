Подозреваемый в убийстве 10-летнего ребенка в Москве признал свою вину

Москва, , 15:46 — REGNUM По подозрению в убийстве 10-летнего мальчика, тело которого было найдено в доме на Ломоносовском проспекте, задержан его 17-летний брат. В ходе допроса юноша сознался в совершении преступления, сообщает 28 декабря ГСУ ГК России по Москве.

Отмечается, что установление личности подозреваемого и его задержание выполнено в кратчайшие сроки. В ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение и определена мера пресечения. Следственные действия показали, что ребенок погиб в результате механической асфиксии дыхательных путей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело 10-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 27 декабря в жилом доме на Ломоносовском проспекте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, между 17-летним подростком и его матерью произошел конфликт, в ходе которого за женщину заступился ее младший сын. Тогда юноша задушил брата пакетом и скрылся с места происшествия.

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