Среда, 28 Декабря 2016 года
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В Самаре двое приезжих угоняли в другие регионы иномарки премиум-класса

Происшествия
Самарские полицейские раскрыли серию краж иномарок премиум-класса
Угон
Цитата из к/ф «Угнать за 60 секунд». Реж. Доминик Сена. 2000. США
Угон

Самара, 28 Декабря 2016, 15:21 — REGNUM  С 9 по 16 декабря 2016 года на территории Красноглинского района города Самары в ночное время были украдены три автомобиля — LEXUS RX350 черного цвета, а также две автомашины Toyota Land Cruiser 200 белого и черного цвета. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ — «Кража», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

Владельцы автомобилей обратились с заявлениями в полицию. Полицейские их опросили, установили особые приметы похищенных автотранспортных средств. На поиски автомобилей были ориентированы наружные службы полиции, личный состав подразделений Управления МВД России по Самаре и областного главка.

Для установления возможных свидетелей сотрудники полиции опросили жильцов домов, во дворах которых были совершены кражи дорогостоящих иномарок. Проверили места «авторазборов» транспортных средств, а также гаражные массивы, где может осуществляться отстой похищенных автомобилей. В результате в одном из ангаров, расположенных в Красноглинском районе, сотрудники уголовного розыска обнаружили все три похищенные автомашины. Предположительно, их готовили для реализации в других регионах страны.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили лиц, которые могут быть причастны к совершенным преступлениям. Оперативники установили место проживания подозреваемых и провели их задержание при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанными оказались двое мужчин 1984 и 1986 годов рождения, зарегистрированные на территории одной из республик России. Подозреваемые нигде не работают и ранее к уголовной ответственности не привлекались. В настоящее время в отношении них по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дорогостоящие иномарки изъяты и возвращены законным владельцам. Ведется следствие.

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Кражи
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