40 килограммов золота похитили грабители в Индии

Нью-Дели, , 15:16 — REGNUM В Индии грабители, представившиеся сотрудниками Центрального бюро расследований (ЦБР), вынесли из филиала индийской финансовой корпорации Muthoot Finance 40 килограммов золота, сообщает 28 декабря CNN-News18.

Четверо грабителей вошли в здание филиала Muthoot Finance, который расположен на окраине города Хайдарабад, в 09:30.

«Они вошли в отделение корпорации и заявили, что являются сотрудниками ЦБР. Все они были вооружены», — сказал высокопоставленный представитель полиции.

«Один из грабителей был одет в форму автоинспектора, другой грабитель был в балаклаве. Они сказали, что являются сотрудниками ЦБР и пришли в офис, чтобы предотвратить аферу. Сотрудники службы безопасности попытались их остановить, но грабители направили на них оружие и попросили всех отойти к стене помещения. Они взяли ключи и сказали, что это обычная проверка. С собой они принесли большую сумку», — сказал один из сотрудников Muthoot Finance.

Перед уходом грабители забрали с собой запись с камер видеонаблюдения.

Полиция проводит расследование.

Напомним, ЦБР — это аналог американского ФБР. В обязанности ЦБР входит расследование нарушений индийского законодательства и обеспечение безопасности государства.

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