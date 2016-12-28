В Латвии расширяется география распространения африканской чумы свиней

Рига, , 14:38 — REGNUM Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) в период с 19 по 25 декабря выявили 44 новых случая Африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, в том числе впервые — в Мерсрагской волости Мерсрагского края и в Лестенской волости Тукумского края, сообщает LETA.

По информации ПВС, в Мерсрагской волости Мерсрагского края было найдено три, а в Лестенской волости Тукумского края — восемь павших от АЧС кабанов.

Таким образом, среди кабанов в 2016 году в целом выявлено 1140 случаев АЧС в 244 волостях 77 краев и в трех городах — Резекне, Плявиняс и Юрмале. Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях. На одной из ферм, из-за опасной болезни пришлось ликвидировать 142 свиньи. ПВС проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить пути проникновения инфекции на ферму. Всего с 2014 года, в целях предотвращения распространения инфекции пришлось забить более 14 тысяч животных.

Напомним, несмотря на выделенные средства для борьбы с распространением АЧС, а также введенные на латвийских фермах меры биобезопасности, распространение болезни среди популяции кабанов не удается остановить. Так, еженедельно инспекторы ПВС констатируют новые случаи падежа кабанов от АЧС. Также увеличивается площадь распространения болезни, инспекторы ПВС заявили, что АЧС стремительно приближается к Курземе (запад Латвии).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, африканская чума свиней в Восточной Европе может стать эндемической проблемой, если не будут найдены эффективные способы борьбы с ней, заявил на заседании комиссии Сейма Латвии по запросам гендиректор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис. В Латвии АЧС в популяции кабанов не исчезла и в ближайшее время, скорее всего, не исчезнет, добавил Балодис. Регистрируются все новые случаи заболевания на новых территориях, инфекция передается от животного к животному.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. С территории, на которой установлен карантин, без разрешения инспектора ПВС запрещено вывозить живых свиней, свежую свинину и изделия из свинины. Запрет касается также вывоза и продажи мяса кабанов и изделий из него.

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