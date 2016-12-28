В Сочи готовят площадку под выкладку обломков разбившегося Ту-154

В ближайшее время будет проведена выкладка фрагментов, чтобы понять, как произошло крушение

Сочи, Краснодарский край, , 14:24 — REGNUM В ближайшее время в Сочи будет произведена выкладка поднятых со дна Чёрного моря фрагментов потерпевшего крушение самолёта Ту-154. Для этого готовится площадка, передаёт телеканал ТВЦ.

Уточняется, что в настоящее время поднятые с морского дна обломки находятся в порту. Специалисты готовят площадку, на которой будут выложены все фрагменты.

Выкладка будет производиться следующим образом: на земле будет начерчен контур самолёта в натуральную величину, затем на нём разместят найденные фрагменты. По мере поступления новых фрагментов, контур будет заполняться.

Выкладка поможет восстановить картину крушения воздушного судна. Это обычная процедура, проводящаяся для восстановления картины крушения.

Напомним, самолёт Минобороны РФ с гражданскими лицами, в том числе артистами Ансамбля имени Александрова, журналистами, врачом Елизаветой Глинкой, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта Адлер. Погибли 92 человека — все, кто был на борту.

В настоящее время идёт поиск фрагментов самолёта и останков погибших. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.

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