Найти второй «чёрный ящик» с разбившегося Ту-154 помог робот-манипулятор

Сочи, Краснодарский край, , 14:06 — REGNUM Обнаружить на дне Чёрного моря второй бортовой самописец с разбившегося Ту-154 удалось благодаря использованию подводного робота — манипулятора. Об этом сообщил один из спасателей, работающих на месте крушения, в интервью телеканалу «Звезда».

"Ящик нашли в предполагаемом районе, робот-манипулятор помог. Специалисты манипулятором нашли точку, а водолазы уже непосредственно подошли к роботу и увидели, что он нашел», — сказал спасатель.

Уточняется, что поднятый с морского дна «чёрный ящик» может быть вспомогательным параметрическим самописцем или самописцем, фиксирующим голосовые сообщения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй самописец обнаружили на дне моря 28 декабря. Его подняли на поверхность. Прибор будет отправлен на расшифровку данных.

Напомним, самолёт Ту-154, направлявшийся на российскую военную базу Хмеймим (Сирия), упал в Чёрное море недалеко от побережья Сочи утром 25 декабря. Все, кто находился на борту — артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, члены экипажа, врач Елизавета Глинка — погибли.

Ведётся расследование случившегося. Данные одного самописца, найденного 27 декабря, уже расшифровываются.

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