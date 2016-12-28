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Главу Корпорации развития Архангельской области обвиняют в избиении ребенка

Происшествия
Мама пострадавшего сына написала заявление в полицию и ищет свидетелей
Насилие
Brian Snelson
Насилие

Архангельск, 28 Декабря 2016, 13:59 — REGNUM  В социальных сетях Архангельска набирает обороты скандал с участием директора «Корпорация развития Архангельской области» Алексея Ковалева.

Одна из мам ученика гимназии №3 разместила объявление о том, что ищет свидетелей инцидента, произошедшего на детской площадке недалеко от школы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы не ищем денег, или не развлекаемся! Мы хотим, чтобы взрослый человек, который занимает высокую должность, который сам является отцом 7 летнего ребёнка!!! Понёс ответственность!!! Сегодня наши дети, мой ребёнок не только получил физическую травму, но и получил порцию унижения!» (орфография автора сохранена), — написала она.

По словам мамы речь идет об Алексее Ковалеве, сын которого также учится в гимназии №3. К своему посту женщина прикрепила фотографию с ссадинами и синяками сына.

Травмы были зафиксированы врачом, и написано соответствующее заявлению в полицию Архангельска.

Сегодня мама ребенка обратилась в полицию за копией своего заявления, но ей в этом было отказано. Тогда молодая женщина обратилась в прокуратуру, чтобы проверить законность отказа.

«В отличие от обвинений представителей господина К., мы не ищем материального возмещения!!! Оставьте свои деньги на помощь детям с ограниченными способностями! Я хочу, чтобы господин К. понял, что нельзя применять силу к 7 летним детям и в целом к детям/ людям! Наши дети, возможно, и заигрались, но это дети! И решать вопросы нужно было или с родителями, или с педагогами, но не таким способом, как вчера!!! У меня нет никаких личных счётов, я защищаю своего ребёнка, но в отличие от господина К. я пытаюсь, именно пытаюсь!!! сделать законными силами!!! К сожалению, правоохранительная система нашей страны ну никак не направлена на защиту детей, их прав и здоровья!» (орфография автора сохранена), — написала на своей страничке в соцсети мама ученика.

Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс в Архангельске. Получить комментарий от Алексея Ковалева нам пока не удалось.

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Нарушения прав детей
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