Пермяк укрыл от налоговой более 28 млн рублей

Пермь, , 13:51 — REGNUM В Перми бывший директор коммерческой организации обвиняется в сокрытии более 28 млн рублей. Из этой суммы предстояло взыскать налоги и сборы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Под подозрение попал бывший генеральный директор ООО «Уралгорнефтемаш». Преступление было совершено в период с 28 февраля по 21 августа 2014 года. Как считает следствие, гражданин умышленно скрыл деньги.

Отметим, подобный случай в регионе не первый. Периодически руководители попадают под статью за уклонение от уплаты налогов и за сокрытие налогооблагаемой базы.