Энергетики вернули свет во Всеволожский район Ленобласти после аварии

Без электричества находились около 70 тыс. человек

Всеволожск, Ленинградская область, , 13:51 — REGNUM Аварийные бригады ПАО «Ленэнерго» восстановили электроснабжение во Всеволожском районе Ленинградской области, нарушенное аварией днем 28 декабря.

По данным ГУ МЧС по региону, отключение электричества во Всеволожске произошло в 11:45. В зоне отключения оказались 680 домов, в которых проживает 67 911 человек.

Аварийно-восстановительные работы вели две бригады ОАО «Ленэнерго». В 13:25 электроснабжение было восстановлено в полном объеме.

Как уточнили в самой энергокомпании, причиной сбоя стало отключение воздушной линии 110 кВ.

«Для оперативного восстановления электроснабжения «Ленэнерго» направило во Всеволожский район пять мобильных резервных источников питания», — отметили в пресс-службе предприятия.

Несмотря на то, что энергоснабжение уже восстановлено, специалисты компании сейчас осматривают линию электропередачи и выясняют точную причину отключения.

Добавим, что в регионе в среду отмечается достаточно сильный ветер.