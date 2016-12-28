Энергетики вернули свет во Всеволожский район Ленобласти после аварии
Всеволожск, Ленинградская область, 28 Декабря 2016, 13:51 — REGNUM Аварийные бригады ПАО «Ленэнерго» восстановили электроснабжение во Всеволожском районе Ленинградской области, нарушенное аварией днем 28 декабря.
По данным ГУ МЧС по региону, отключение электричества во Всеволожске произошло в 11:45. В зоне отключения оказались 680 домов, в которых проживает 67 911 человек.
Аварийно-восстановительные работы вели две бригады ОАО «Ленэнерго». В 13:25 электроснабжение было восстановлено в полном объеме.
Как уточнили в самой энергокомпании, причиной сбоя стало отключение воздушной линии 110 кВ.
«Для оперативного восстановления электроснабжения «Ленэнерго» направило во Всеволожский район пять мобильных резервных источников питания», — отметили в пресс-службе предприятия.
Несмотря на то, что энергоснабжение уже восстановлено, специалисты компании сейчас осматривают линию электропередачи и выясняют точную причину отключения.
Добавим, что в регионе в среду отмечается достаточно сильный ветер.