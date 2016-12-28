Минобороны РФ окажет адресную поддержку семьям погибших

Москва, , 13:42 — REGNUM Минобороны России разрабатывает различные меры поддержки семей сотрудников, погибших при крушении Ту-154 над Черным морем. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета военного ведомства, сообщили в военном ведомстве.

По его словам, Минобороны работает с семьями, которые нуждаются в дальнейшей поддержке.

«Все это мы делаем и будем продолжать делать. Речь идет о судьбе детей, женах, о жилищных условиях. Все это мы рассматриваем, безусловно. Часть решений уже озвучена, какие-то решения и предложения находятся в стадии проработки», — сказал Шойгу.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта Ту-154, направлявшегося на авиабазу Хмеймим (Сирия) с гуманитарной миссией, произошло 25 декабря — через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). Погибли все находившиеся на борту — 92 человека. Возбуждено уголовное дело. Начато расследование, со дня Чёрного моря подняты бортовые самописцы, записи которых расшифровываются. Обнаружены тела 17 погибших.