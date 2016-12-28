В рождественские выходные на дорогах Австралии погибли 18 человек

За последние несколько дней на дорогах штата Новый Южный Уэльс погибли шесть человек, больше чем в остальных штатах

Канберра, , 13:28 — REGNUM Восемнадцать человек погибли в авто-дорожных происшествиях в Австралии во время рождественских выходных, сообщает 28 декабря Australian Associated Press.

10-летний мальчик, который пострадал во время лобового столкновения двух автомобилей в штате Новый Южный Уэльс, умер в госпитале 28 декабря в 16:20.

На юго-западе Сиднея 70-летнего мужчину сбил фургон, когда он собирался сесть в свой припаркованный автомобиль.

За последние несколько дней на дорогах штата Новый Южный Уэльс погибли шесть человек, больше чем в остальных штатах.

Несчастные случаи также были зафиксированы на дорогах штатов Южная Австралия, Квинсленд и Виктория.

Напомним, в прошлогодние рождественские и новогодние выходные, которые начались 23 декабря 2015 года и закончили 3 января 2016, на дорогах Австралии погибли 34 человека.

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