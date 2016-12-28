Конкурс в ансамбль Александрова начнется после Нового года – Шойгу

Москва, , 13:27 — REGNUM



Конкурс для нового набора в состав ансамбля имени Александровна начнется после Нового года. Об этом сегодня. 28 декабря, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

«Что касается людей, мы уже после Нового года начнём проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, и я думаю, что так и будет», — сказал Шойгу на заседании общественного совета Минобороны.

Он также выразил благодарность многим компаниям, которые предложили свою помощь ансамблю, с тем, чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.

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Как сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта Ту-154, направлявшегося на авиабазу Хмеймим (Сирия) с гуманитарной миссией, произошло 25 декабря — через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). Погибли все находившиеся на борту — 92 человека. Начато расследование, со дня Чёрного моря подняты бортовые самописцы, записи которых расшифровываются. Обнаружены тела 17 погибших.