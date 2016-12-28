Конкурс в ансамбль Александрова начнется после Нового года – Шойгу
Москва, 28 Декабря 2016, 13:27 — REGNUM
Конкурс для нового набора в состав ансамбля имени Александровна начнется после Нового года. Об этом сегодня. 28 декабря, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.
«Что касается людей, мы уже после Нового года начнём проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, и я думаю, что так и будет», — сказал Шойгу на заседании общественного совета Минобороны.
Он также выразил благодарность многим компаниям, которые предложили свою помощь ансамблю, с тем, чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.
Читайте также: Подъём обломков Ту-154 со дня Чёрного моря не прервётся в новогоднюю ночь
Как сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта Ту-154, направлявшегося на авиабазу Хмеймим (Сирия) с гуманитарной миссией, произошло 25 декабря — через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). Погибли все находившиеся на борту — 92 человека. Начато расследование, со дня Чёрного моря подняты бортовые самописцы, записи которых расшифровываются. Обнаружены тела 17 погибших.
- 28 Декабря 2016 Катастрофа Ту-154: мать погибшей югорчанки получит миллион
-
- 28 Декабря 2016 Подъём обломков Ту-154 со дна Чёрного моря не прервётся в новогоднюю ночь
-
- 28 Декабря 2016 Выплаты семьям погибших при крушении Ту-154 начнутся 28 декабря – Шойгу
-
- 28 Декабря 2016 Минобороны РФ окажет адресную поддержку семьям погибших