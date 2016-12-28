Катастрофа Ту-154: мать погибшей югорчанки получит миллион
Ханты-Мансийск, 28 Декабря 2016, 13:15 — REGNUM В Югре родственники погибшей в авиакатстрофе ТУ-54 Дарьи Трофимовой получат миллион рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве автономного округа.
Соответствующее поручение дала губернатор Югры Наталья Комарова. Выплату произведут из резервного фонда окружного правительства.
Известно, что Дарья Трофимова проживала в Югре до 2014 года. Она окончила Центр искусств для одаренных детей Севера. Затем переехала в Москву и стала работать в Ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова. Мать девушки живёт в посёлке Сорум Белоярского района.
Также Наталья Комарова поручила своему заместителю Всеволоду Кольцову продумать организацию отбора талантливых югорчан для работы в Ансамбле Александрова. В первую очередь, отбор будет проведён среди воспитанников Центра искусств для одаренных детей Севера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154 разбился утром 25 декабря.
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