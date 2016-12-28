В Астрахани водитель маршрутки высадил ребёнка на мороз

Астрахань, , 13:10 — REGNUM В Астраханской области школьница оказалась вечером на морозе из-за того, что ее высадил прямо на трассе водитель маршрутного такси. Проверкой этой информации, появившейся в ряде региональных СМИ, в настоящее время занялось следствие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного следственного комитета СКР 28 декабря, дознаватели выяснят, были ли действий водителя маршрутки неправомерны.

Инцидент произошел еще 18 декабря. О случившемся рассказала мать школьницы. По ее словам, водитель маршрутного такси №190 не довёз ребёнка до установленной на маршруте остановки, высадив девочку на безлюдной трассе у автозаправочной станции, пишет «Газета Волга».

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Свердловским перевозчикам запретили высаживать детей на мороз

Как добавили в следственном ведомстве, до села Началово Приволжского района Астраханской области, где она проживала, оставалось еще 6 километров. Плюс ко всему в тот вечер был сильный мороз.

Мать школьницы сидела дома с грудным ребенком. Женщине пришлось обратиться к знакомым на автомобиле, чтобы забрать ребенка и довезти до дома. В результате девочке пришлось достаточно долго пробыть на морозе в ожидании помощи.

Сейчас выяснением всех обстоятельств занимаются следователи. Они дадут правовую оценку всем действиям водителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Этот случай, как выяснилось, не единичный. Пассажиры данного направления неоднократно сообщали о нарушении правил перевозок водителями маршрутного такси №190, пишет агентство новостей «Астрахань 24». Помимо самовольного сокращения графика работы на 30−40 минут, водители еще и сокращают маршрут следования, часто не доезжая до конечных остановок, берут больше пассажиров, чем установлено правилами, и высаживают их в неустановленных местах.

Добавим, что подобные инциденты уже имели место в Екатеринбурге, Липецке, Перми, Абакане, Новосибирске и Новгородской области. Причины, по которым кондукторы автобусов и маршруток отказывались вести детей до нужной остановки, — отсутствие платы за проезд или проездного, отсутствие сдачи, а также сломанные транспортные карты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области перевозчиков уже предупредили о запрете высаживать детей в мороз. Соответствующую телеграмму в регион прислал министр транспорта России Максим Соколов.

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