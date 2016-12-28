На месте крушения Ту-154 в Черном море найдено 17 тел погибших
Сочи, Краснодарский край, 28 Декабря 2016, 13:01 — REGNUM Спасатели обнаружили в Черном море 17 тел и 233 фрагмента тел погибших при крушении самолета Ту-154, сообщает Минобороны РФ.
В Бюро медицинской экспертизы в Москве доставлено 13 тел погибших и 168 фрагментов. Пробы для проведения опознания останков жертв трагедии сдали 105 родственников погибших.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря. Рейс направлялся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, на борту самолета находилось 92 человека. Ранее 28 декабря Минобороны РФ заявило об обнаружении на месте катастрофы второго бортового самописца Ту-154. Он извлечен из-под воды. Первый «черный ящик» уже находится в НИИ ВВС в Подмосковье, специалисты ведут его расфишровку.
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