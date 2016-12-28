Архангельская прокуратура проверила некачественное отопление Сольвычегодска

Сольвычегодск, Архангельская область, , 12:51 — REGNUM Котласским межрайонным прокурором Санакуловым Б. А. и его заместителем Герасимовым Д. В в здании Дома культуры в г. Сольвычегодск МО «Сольвычегодское» проведена встреча с гражданами в количестве около 60 человек. Их обращения касались ситуации с теплоснабжением города, недостатков в работе ресурсоснабжающей организации, управляющей компании, соблюдения трудового законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры по Архангельской области.

Жители получили необходимые разъяснения закона и порядка возможных действий, часть вопросов с письменными обращениями принята для рассмотрения и проведения прокурорских проверок.

Полученная в ходе личного приема граждан информация использована при проведении проверки исполнения законодательства о теплоснабжении в МО «Сольвычегодское» Котласского района, по результатам которой в действиях должностных лиц МО «Котласский муниципальный район» выявлены нарушения действующего законодательства, выразившиеся в непринятии должных мер по подготовке г. Сольвычегодска к отопительному сезону 2016−2017 гг.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.

Отметим, что глава Котласского района Светлана Бральнина не согласна с решением прокуратуры. По ее мнению, ответственность за срыв отопительного сезона в городе лежит на теплоснабжающей организации.

Напомним, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сольвычегодске из-за поставок некачественного угля, а также неразберихи с котельными температура в квартирах упала до 10−16 градусов тепла. Было решено возобновить работу котельной ремонтно-механического завода, а сами котельные передать в ведение «Архоблэнерго».

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