Мужчина и женщина погибли в квартирном пожаре в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В квартире на улице Есенина в Выборгском районе Санкт-Петербурга в огне погибли два человека. Проводится доследственная проверка, причины трагедии выясняются.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре в доме 34, корп.1 поступило 27 декабря в 20:53. «В трехкомнатной квартире, в комнате площадью 12 кв. метров, горела обстановка на площади 10 кв. метров», — говорилось в сообщении спасательного ведомства. Пятнадцати пожарным к 21:25 удалось ликвидировать огонь.

Как сообщили сегодня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, после пожара в квартире были найдены тела женщины, 1953 года рождения, и мужчины 1976 года рождения. Начата доследственная проверка.

«По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в следственных органах Санкт-Петербурга.