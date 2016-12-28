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На Ставрополье участились разбойные нападения

Происшествия
В Пятигорск раскрыто дерзкое нападение на ювелирный салон, а в Минеральных водах совершен грабеж букмекерской конторы
Вельтен Вильгейм. Разбойники Вельтен Вильгейм. Разбойники

Ставрополь, 28 Декабря 2016, 12:35 — REGNUM  

В Ставропольском крае участились случаи дерзких ограблений финансовых компаний и ювелирных салонов. Два из таких случаев произошло за последние дни.

Накануне, 27 декабря в Пятигорске совершен разбой на один из ломбардов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Рано утром мужчина вошел в помещение, напал на сотрудницу с электрошокером и похитил 11 наименований ювелирных изделий на сумму около 250 тысяч рублей.

Забрав награбленное, мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими, находившимися неподалеку и быстро отреагировавшими на случившееся.

Грабителем оказался 32-летний житель соседнего региона. Он попал под статью и будет отвечать по закону. У него изъяли все украденные ювелирные изделия.

Несколькими днями ранее не менее дерзкое ограбление совершено в Минеральных Водах. Там сотрудники Росгвардии раскрыли грабеж букмекерской конторы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Росгвардии.

Крупная букмекерская контора также была ограблена рано утром, сразу после открытия. Мужчина, применив физическую силу к девушке-работнику, проник в помещение.

Под угрозой кухонного ножа он похитил металлический сейф с деньгами и скрылся. Сотрудники успели направить сигнал охране и росгвардейцы смогли быстро блокировать контору.

По «горячим следам» предполагаемый грабитель был задержан. Он попытался оказать сопротивление стражам порядка, но ему это не удалось.

В сейфе находилось более 300 тысяч рублей. Все это было возвращено в контору, а предполагаемый грабитель передан в ОВД. Возбуждено уголовное дело.

Минувшей осенью на территории края было раскрыто еще два громких ограбления, совершенных в августе 2016 года. В городе Изобильном преступник в маске, вооруженный пистолетом, умудрился ограбить офис выдачи микрозаймов за 2 минуты. Его также арестовали неподалеку от места ограбления, при нем в сумке нашли деньги, маску и пистолет.

А ранее трое грабителей пытались ограбить ювелирный магазин в Ставрополе и напали на полицейских, которые пытались предотвратить ограбление. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, еще двое получили травмы. Подозреваемые были арестованы.

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