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Утро в Тульской области: две аварии, десять пострадавших

Происшествия
В числе пострадавших — дети

Тула, 28 Декабря 2016, 12:16 — REGNUM  Десять человек получили ранения в двух автоавариях на трассах в Тульской области утром 28 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального УМВД.

Так, около 09:00 авария произошла на северном подъезде к Туле трассы М-2 вблизи деревни Семёновка: столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус Mercedes. В автобусе — по данным местных СМИ на нем была надпись «Дети» — находились 10 человек. Все пассажиры являлись рабочими одного из предприятий Ясногорского района. Несовершеннолетних ни в салоне автобуса, ни в автомобиле, пояснили в полиции, не было. В результате аварии пострадали четыре человека.

Пассажирам микроавтобуса оказана медицинская помощь на месте. Сейчас на месте происшествия работают полицейские ГИБДД, которые выясняют все детали ДТП и принимают меры для организации беспрепятственного движения транспорта.

Еще одна авария произошла на 33-м километре трассы Тула — Новомосковск, здесь столкнулись сразу три автомобиля: Nissan X-Trail, Volkswagen и ВАЗ-2115. Пострадали шесть человек, в том числе — трое детей, самому младшем из них два года. Все дети находились в салоне отечественного автомобиля.

Полицейские работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства ДТП, принимают меры для организации безопасного дорожного движения и выясняют личности всех пострадавших.

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