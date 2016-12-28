В штате Невада зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8
Эпицентр землетрясения находился в 29 километрах к юго-западу от города Хоторн
Вашингтон, 28 Декабря 2016, 12:02 — REGNUM В США в штате Невада зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, согласно данным Геологической службы США, сообщает 28 декабря Reuters.
Эпицентр землетрясения находился в 29 километрах к юго-западу от города Хоторн на глубине 19 километров.
После землетрясения был зафиксирован повторный толчок магнитудой 5,7.
Читайте ранее в этом сюжете: Жители штата Оклахома подали в суд на нефтяников из-за землетрясений
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Прогноз-2017: усиление России по всем фронтам
NB!
28.12.16
Ватикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
NB!
28.12.16
Оскорбление родины как борьба со скукой
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
NB!
28.12.16
С 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
NB!
28.12.16
Global Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
NB!
28.12.16
Внешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
NB!
28.12.16
ИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
NB!
28.12.16
В администрации США хотят усложнить задачу Трампу — Washington Post
NB!
28.12.16
Госдеп — об обвинении Эрдоганом коалиции США: «Это нелепое заявление»
NB!
28.12.16
Самым влиятельным брендом в мире вновь признан Apple
NB!
28.12.16
Китай и Боливия расширят военное сотрудничество
NB!
28.12.16
Обама готовит России «прощальный подарок» — санкции за кибератаки