В штате Невада зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 Происшествия Эпицентр землетрясения находился в 29 километрах к юго-западу от города Хоторн

Вашингтон, , 12:02 — REGNUM В США в штате Невада зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, согласно данным Геологической службы США, сообщает 28 декабря Reuters. Эпицентр землетрясения находился в 29 километрах к юго-западу от города Хоторн на глубине 19 километров. После землетрясения был зафиксирован повторный толчок магнитудой 5,7. Читайте ранее в этом сюжете: Жители штата Оклахома подали в суд на нефтяников из-за землетрясений

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