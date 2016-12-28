В Одессе у консульства РФ вывешен баннер: «Россияне, боярышника здесь нет»

Одесса, Украина, , 11:36 — REGNUM Члены неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе выбросили в мусорный бак цветы, принесённые к зданию консулльства России в память о погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем российских гражданах. Об этом сообщили в Генеральном консульстве, передаёт RT.

Уточняется, что накануне, 27 декабря, бандеровцы пришли к зданию консульства, где были возложены цветы. Украинцы собрали все цветы, зажжённые свечи, сорвали с забора плакаты с соболезнованиями и выбросили всё это в мусорный бак. Действия эти бандеровцы произвели в присутствии охраны генконсульства.

Вместо плакатов с соболезнованиями они прикрепили к забору баннеры: «Ту-154 — тяжелее воздуха», «Россияне, боярышника здесь нет».

Напомним, Ту-154, направлявшийся на российскую военную базу Хмеймим в Сирии, рухнул в Чёрное море недалеко от побережья Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека — артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, члены экипажа, врач Елизавета Глинка — Доктор Лиза. Никто из них не выжил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Париже и в Берлине почтили память погибших. В парижском соборе прошло богослужение.

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