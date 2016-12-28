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Полиция задержала похитителей картин Левитана из ивановского музея

Происшествия
Все пять похищенных полотен найдены
Задержание преступника
Иллюстрация: Livekuban.ru
Задержание преступника

Иваново, 28 Декабря 2016, 11:21 — REGNUM  Полиция задержала подозреваемых в краже пяти картин Исаака Левитана из музея в Плесе — произведения искусства были похищены еще в августе 2014 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД России. Ими оказались 33-летний и 37-летний жители Нижнего Новгорода.

Операцию по поимке предполагаемых преступников провели сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, с ФСБ России, УУР ГУ МВД России по Нижегородской области, УУР УМВД России по Ивановской области при силовой поддержке СОБР «Рысь» ЦСН СР Росгвардии.

Подозреваемых задержали в одном из загородных домов на территории московского региона. Также задержан 29-летний житель одной из стран Ближнего зарубежья, находящийся в розыске.

По версии следствия, задержанные в августе 2014 года похитили из музея художника Исаака Левитана в Плесе Ивановской области пять картин: «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». Общая стоимость похищенных картин оценивается в 77 млн рублей.

Также, как считают следователи, эти же люди причастны к разбойному нападению на один из банков Нижнего Новгорода. Тогда было похищено пять миллионов рублей.

В ноябре этого года на одной из автотрасс Нижегородской области было совершено разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на инкассаторов и сотрудников ДПС. По данным следствия, к нему также могут быть причастны задержанные.

При обыске правоохранители обнаружили более килограмма кокаина, а также одну из картин, похищенных из музея Левитана. Еще четыре найдены в Нижнем Новгороде.

Подозреваемые арестованы.

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Хищения из музеев
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