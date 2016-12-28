Один человек погиб в результате взрыва автобуса в Ливане
Инцидент произошел в городе Аль-Айн
Бейрут, 28 Декабря 2016, 11:03 — REGNUM В Ливане взорвался автобус, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает 28 декабря Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел в городе Аль-Айн, в северной части долины Бекаа, примерно в 20 километрах к западу от ливано-сирийской границы.
Бомба взорвалась внутри автобуса, погиб заместитель мэра города Аль-Айн, водитель автобуса получил серьезное ранение.
Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.
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