Один человек погиб в результате взрыва автобуса в Ливане

Бейрут, , 11:03 — REGNUM В Ливане взорвался автобус, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает 28 декабря Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Аль-Айн, в северной части долины Бекаа, примерно в 20 километрах к западу от ливано-сирийской границы.

Бомба взорвалась внутри автобуса, погиб заместитель мэра города Аль-Айн, водитель автобуса получил серьезное ранение.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

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