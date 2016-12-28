В Мурманске за взятку задержан следователь

Сотрудник органов внутренних дел требовал взятку размером в почти полмиллиона

Мурманск, , 10:57 — REGNUM

Следователю следственного подразделения УМВД России по Мурманской области предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Следственном комитете Российской Федерации.

«По версии следствия, в период с 10 декабря 2016 по 25 декабря 2016 года обвиняемый, 1981 года рождения, являясь действующим сотрудником органов внутренних дел, ввёл в заблуждение супругу осужденного к условному наказанию, потребовав от нее уплаты 470 тысяч рублей за несовершение действий, направленных на ужесточение наказания супруга, вплоть до реального лишения свободы, при этом указанные действия в компетенцию следователя не входили, — отметили в ведомстве. — Злоумышленник не смог довести до конца свой замысел, так как в момент совершения преступления он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Мурманской области».

По данным следственного комитета, сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

«Проводятся иные следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование уголовного дела, установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили в комитете.

Мурманские сотрудники органов внутренних дел нечасто попадают в поле зрения своих коллег, борющихся с коррупцией.

Факты нарушения законодательства в этой части выявляются в других регионах. К примеру, как сообщало ИА REGNUM, в декабре текущего года высокопоставленные курганские полицейские были приговорены к длительным срокам лишения свободы за взятки в особо крупных размерах.

Суд приговорил одного из них к 10 годам в колонии строгого режима, а другого — к девяти. Кроме того, каждый из них должен заплатить по 6 млн 400 тыс. рублей штрафа.

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