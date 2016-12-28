В Челябинске поймали группу коллекторов-вымогателей

Челябинск, , 10:56 — REGNUM На территории Челябинской области пресечена деятельность организованной группы в составе семи человек, которая действовала от одной из микрофинансовых организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Задержание лиц, подозреваемых в противоправных действиях, осуществляли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области. «При совершении противоправных действий подозреваемые высказывали угрозы жизни и здоровью граждан, а также причиняли ущерб их имуществу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все семь членов преступной группы числились сотрудниками микрофинансовой организации, предоставляющей услуги по выдаче кредитов и взысканию задолженностей с заемщиков.

Сотрудники МВД в ходе следственных действий в квартирах и офисах в городах Челябинск, Златоуст, Миасс и поселка Увельский, изъяли пневматические пистолеты и травматы, наручники, компьютеры, ноутбуки, планшеты, жесткие диски, сотовые телефоны, сим-карты, флеш-карты, ежедневники и документальные свидетельства деятельности коллекторов.

Челябинские следователи возбудили уголовные дела по статьям 163 (вымогательство) и 213 (хулиганство) УК РФ. К двоим из семи членам группировки применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время задержанные лица проверяются на причастность к другим подобным преступлениям.

Напомним, Челябинскую область последние месяцы сотрясает от скандалов, связанных с коллекторами. От их действий страдают разные категории граждан, порой даже те которые не брали кредиты, но являются родственниками или знакомыми должников. Но и с должниками бывали вопиющие случаи, в том числе с доведением до самоубийства. Так, в июне 2014 года челябинска взяла в МФО «СуперДеньги» 5000 рублей на пару недель, но не смогла вовремя рассчитаться по кредиту. Сумма к возврату с процентами «набежала» до 6500 рублей. Несмотря на то, что женщина через два месяца с трудом заплатила 10 тыс. рублей, долг она так и не смогла закрыть. Ей стали поступать угрозы по телефону, а спустя некоторое время, коллекторы стали стрелять по окнам. Жительница Челябинска не вынесла давления и в мае 2015 совершила попытку суицида. После года на больничной койке она скончалась в июне 2016 года. Однако на этом угрозы продолжились, но теперь уже ее родственникам — дочери и матери. Коллекторы стали требовать уже 200 тысяч рублей. Дело получилось прекратить лишь после широкого освещения в СМИ и вмешательства южноуральского омбудсмена и позже сотрудников правоохранительных органов.

Также резонансными были случаи атаки коллекторов на учителей челябинских школ. На учителя физкультуры и химии ополчились представители микрофинансовых организаций и стали названивать на работу — в школы. В обеих школах от звонков коллекторов были блокированы телефонные номера учебных заведений. Прекратить действия коллекторов удалось лишь после обращения руководства школ в прокуратуру.

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