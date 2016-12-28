Среда, 28 Декабря 2016 года
11:15:04 МСК

В Челябинске поймали группу коллекторов-вымогателей

Происшествия
Семь человек совершали противоправные действия при взыскании долгов микрофинансовой организации

Челябинск, 28 Декабря 2016, 10:56 — REGNUM  На территории Челябинской области пресечена деятельность организованной группы в составе семи человек, которая действовала от одной из микрофинансовых организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Задержание лиц, подозреваемых в противоправных действиях, осуществляли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области. «При совершении противоправных действий подозреваемые высказывали угрозы жизни и здоровью граждан, а также причиняли ущерб их имуществу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все семь членов преступной группы числились сотрудниками микрофинансовой организации, предоставляющей услуги по выдаче кредитов и взысканию задолженностей с заемщиков.

Сотрудники МВД в ходе следственных действий в квартирах и офисах в городах Челябинск, Златоуст, Миасс и поселка Увельский, изъяли пневматические пистолеты и травматы, наручники, компьютеры, ноутбуки, планшеты, жесткие диски, сотовые телефоны, сим-карты, флеш-карты, ежедневники и документальные свидетельства деятельности коллекторов.

Челябинские следователи возбудили уголовные дела по статьям 163 (вымогательство) и 213 (хулиганство) УК РФ. К двоим из семи членам группировки применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время задержанные лица проверяются на причастность к другим подобным преступлениям.

Напомним, Челябинскую область последние месяцы сотрясает от скандалов, связанных с коллекторами. От их действий страдают разные категории граждан, порой даже те которые не брали кредиты, но являются родственниками или знакомыми должников. Но и с должниками бывали вопиющие случаи, в том числе с доведением до самоубийства. Так, в июне 2014 года челябинска взяла в МФО «СуперДеньги» 5000 рублей на пару недель, но не смогла вовремя рассчитаться по кредиту. Сумма к возврату с процентами «набежала» до 6500 рублей. Несмотря на то, что женщина через два месяца с трудом заплатила 10 тыс. рублей, долг она так и не смогла закрыть. Ей стали поступать угрозы по телефону, а спустя некоторое время, коллекторы стали стрелять по окнам. Жительница Челябинска не вынесла давления и в мае 2015 совершила попытку суицида. После года на больничной койке она скончалась в июне 2016 года. Однако на этом угрозы продолжились, но теперь уже ее родственникам — дочери и матери. Коллекторы стали требовать уже 200 тысяч рублей. Дело получилось прекратить лишь после широкого освещения в СМИ и вмешательства южноуральского омбудсмена и позже сотрудников правоохранительных органов.

Также резонансными были случаи атаки коллекторов на учителей челябинских школ. На учителя физкультуры и химии ополчились представители микрофинансовых организаций и стали названивать на работу — в школы. В обеих школах от звонков коллекторов были блокированы телефонные номера учебных заведений. Прекратить действия коллекторов удалось лишь после обращения руководства школ в прокуратуру.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинский коллектор отдан под суд за нападение на должника

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы и нарушения в области кредитования физических лиц
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Американо-японские отношения Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.12.16
Российские саперы обезвредили мины на тысяче гектаров в Алеппо
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Госдеп — об обвинении Эрдоганом коалиции США: «Это нелепое заявление»
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Самым влиятельным брендом в мире вновь признан Apple
ВашингтонСША Международные экономические рейтинги Экономика
NB!
28.12.16
Китай и Боливия расширят военное сотрудничество
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
28.12.16
Обама готовит России «прощальный подарок» — санкции за кибератаки
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
28.12.16
«День массовых драк» в торговых центрах США — что это было?
АврораСША Массовые драки Общество
NB!
28.12.16
Госдеп США: «Израиль вреден для Ближнего Востока»
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
28.12.16
ООН за вывод поселений из Палестины? — Израиль сделает «наоборот»
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии не принес извинений за Перл-Харбор
ГонолулуСША Военный альянс США и Японии Политика
NB!
28.12.16
«Двое замерзли, один скачет» — 27 декабря на фондовом рынке США
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
ещё главное