Член парламента Афганистана пострадал в результате взрыва в Кабуле

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт

Кабул, , 10:52 — REGNUM В результате взрыва в Кабуле был ранен член парламента, заявили официальные представители Афганистана, сообщает 28 декабря Reuters.

Факори Бехишти, член парламента Афганистана от провинции Бамиан, и его сын получили ранения в результате взрыва, заявил представитель службы безопасности парламента.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, на прошлой неделе террорист-смертник предпринял нападение на члена парламента Афганистана, семь человек погибли. Парламентарий остался жив.

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