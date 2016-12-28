Очередная жертва угарного газа: В Чечне скончался 13-летний подросток

Грозный, , 10:43 — REGNUM В Гудермесском районе Чечни погиб 13-летний подросток. Инцидент произошел в селении Илсхан-Юрт. Тело ребенка было обнаружено без признаков жизни в ванной комнате частного домовладения 25 декабря. В настоящее время по факту гибели мальчика ведется доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

Как считают в следственном органе, ребенок скончался от отравления угарным газом. Скорее всего причиной трагедии стала неисправность газовой колонки и вытяжной системы в ванной комнате.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе от отравления угарным газом скончались четыре человека в Северной Осетии. Трагедия произошла 23 декабря в одном из частных домовладений садоводческого товарищества «Учитель» в городе Владикавказе. В результате утечки голубого топлива из газового камина погибли две женщины — родные сестры и двое малолетних детей 2-х и 6-ти лет.

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