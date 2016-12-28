В Москве грабитель унёс деньги из взорванного банкомата

Москва, , 10:39 — REGNUM В ночь на 28 декабря в Москве взорвали банкомат в здании на Волоколамском шоссе. Взрыв был мощный: звук разбудил жителей соседних домов. Грабитель с деньгами скрылся, передаёт телеканал «Россия 24».

Взлом банковского терминала произведён приблизительно в четыре часа утра. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 26 декабря вооружённый налётчик ограбил магазин ювелирных украшений на Ленинградском проспекте в Москве. Угрожая сотрудникам магазина пистолетом, он похитил украшения с витрин, после чего скрылся.

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