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Контрабанда тантала пресечена алтайскими пограничниками

Происшествия
50 килограммов тантала обнаружили в рейсовом автобусе на российско-казахстанской границе
1 / 2 50 килограммов тантала обнаружили в рейсовом автобусе
Иллюстрация: ПУ УФСБ по Алтайскому краю
50 килограммов тантала обнаружили в рейсовом автобусе

Барнаул, 28 Декабря 2016, 10:34 — REGNUM  Ценный металл, отнесенный в России к стратегически важным товаром, пытались контрабандой доставить в Новосибирск. Попытку пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе ведомства.

Ценный груз был обнаружен на автомобильном пункте пропуска Михайловка при осмотре рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Усть-Каменогорск (Республика Казахстан) — Новосибирск (Российская Федерация). Два небольших деревянных ящика с неизвестным металлом, перемещаемые без сопроводительных документов, были обнаружены в багажном отсеке автобуса. Его водитель сознался, что груз получил на автовокзале в Усть-Каменогорске, где двое неизвестных обратились к нему с просьбой возмездие перевести данные ящики до Новосибирска.

То, что выявленный металл является танталом, установили после его изъятия и проведенных экспертиз. Общий вес контрабандного груза составил около 50 килограммов.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников…» будет расследовать ОМВД России по Третьяковскому району.

Как уже сообщало ИА REGNUM, контрабандный груз на российско-казахстанской границе в Алтайском крае выявляют весьма часто. В мае 2016 года на территорию Алтайского края намеревались ввезти десятки тысяч тонн бензина и ГСМ, а в 2015 году Алтайской таможней возбуждено 2 уголовных дела по незаконному ввозу 66 тонн нефтепродуктов из Казахстана.

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Контрабанда и борьба с ней
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