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У ограбивших банк бандитов нашли пять пропавших картин из музея Левитана

Происшествия
Операция проведена при силовой поддержке СОБР «Рысь» ЦСН СР Росгвардии
Похищение картин
Цитата из к ф «Старики-разбойники». реж. Эльдар Рязанов. 1961. СССР
Похищение картин

Москва, 28 Декабря 2016, 10:24 — REGNUM  В Московской области задержаны два гражданина России, подозреваемые в разбойных нападениях на банк и на инкассаторов и в краже пяти картин из музея художника Левитана. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк сегодня, 28 декабря.

В задержании приняли участие сотрудники ГУ уголовного розыска МВД России во взаимодействии с ФСБ и при силовой поддержке СОБР «Рысь» ЦСН СР Росгвардии.

Злоумышленники ограбили один из банков Нижнего Новгорода в мае. Угрожая сотрудникам банка огнестрельным оружием, они похитили более пяти миллионов рублей.

Ещё одним злодеянием стало разбойное нападение этих людей на инкассаторов и сотрудников ДПС на одной из автотрасс Нижегородской области в ноябре.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из загородных домов на территории московского региона двое подозреваемых в совершении данных преступлений были задержаны», — сказала Волк.

Задержанные — жители Нижнего Новгорода 33 и 37 лет. В ходе этой же операции задержали жителя Ближнего зарубежья, ранее находящегося в розыске.

По месту задержания правоохранители провели обыск: изъят кокаин общей массой более одного килограмма. Здесь же найдена одна из картин, похищенных из музея Левитана. По-видимому, бандиты виновны и в ограблении музея.

«В августе 2014 года из музея художника Левитана в г. Плесе Ивановской области было похищено пять картин — «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы», — говорится в сообщении.

Волк сообщила, что общая стоимость похищенных картин составляет около 77 миллионов рублей. Остальные вышеупомянутые картины также нашлись при обыске.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержаны все преступники, 8 сентября напавшие на инкассаторов в Москве

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Хищения из музеев
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