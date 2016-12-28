Ростовская область: пьяный подросток насмерть забил женщину

Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя донской столицы, подозреваемого в жестоком избиении женщины. Впоследствии жертва пьяного подростка скончалась. Об этом 28 декабря сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Инцидент произошёл 26 декабря у многоквартирного дома по улице Мечникова. Следователи полагают, что между пьяным подростком и женщиной без определенного места жительства возник конфликт. Мальчик бил свою жертву беспощадно. В результате у женщины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, разрыв печени, перелом костей носа.

Подозреваемый задержан. Известно, что он состоял на учете в органах профилактики правонарушений несовершеннолетних. Подростка проверят с помощью психолого-психиатрической экспертизы, изучат условия его воспитания.

В отношении 14-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).