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В Новосибирске ради экономии на траншеях разрыли памятник природы

Происшествия
Прокуратура возбудила уголовное дело

Новосибирск, 28 Декабря 2016, 10:19 — REGNUM  В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев и нарушения плодородного слоя в Дендрологическом парке Новосибирска. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, в ходе проверки было установлено, что не позднее 6 декабря 2016 года неизвестные лица на территории памятника природы областного значения нарушили режим особо охраняемой природной территории.

«Нарушение выразилось в том, что при прокладке кабельных линий по территории Дендрологического парка к строящемуся объекту подрядные организации выкопали две траншеи протяженностью 440 метров, глубиной 100 см и шириной 50 см. В ходе работ уничтожен плодородный слой почвы на площади 220 кв. м, повреждена корневая система 53 деревьев, уничтожено четыре дерева. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн рублей», — пояснили в ведомстве. По некоторым данным, траншеи подрядчики выкопали, чтобы проложить кабельные линии к строящемуся магазину в районе Мочищенского шоссе, были также версии о том, что их тянут для нового коттеджа или нескольких новых домов, и чтобы сэкономить на протяженности, их решили проложить через парк.

Незаконные вырубки и поврежденные деревья обнаружили лесники, которые ежедневно обходят парк, для пресечения незаконной вырубки елок в преддверии Нового года.

«Наш сотрудник обнаружил людей, которые жгли костер рядом с территорией парка. Он подошел выяснить ситуацию, стал разбираться, в чем дело. Оказалось, что это рабочие из ближнего зарубежья, которые прокладывали некий электрический кабель в заранее выкопанную траншею, — приводят «Все новости Новосибирской области» слова начальника отдела благоустройства и озеленения ООПТ «Дендрологический парк» Алексея Храмова.

По результатам прокурорской проверки вчера, 27 декабря, было возбуждено уголовное дело. Учитывая стоимость поврежденных и уничтоженных компонентов природной среды сотрудниками прокуратуры установлены признаки преступления, предусмотренного статьей «нарушение режима особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба» (ст. 262 УК РФ). Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль. Отметим, что Дендрологический парк в Новосибирске является памятником природы регионального значения и имеет социальную значимость для Новосибирской области.

Но, это не первый случай, когда на территории памятника природы проводятся незаконные строительные и прочие работы. Год назад, прокуратура проверяла факт незаконного строительства дороги к стройпрощадке дельфинария через дендропарк.

Был снят и перемещен плодородный слой почвы, повреждены и уничтожены деревья кустарники, размещены строительные вагончики, складировался строительный мусор, осуществлялось движение и стоянка легкового, грузового транспорта вне технической дороги. По подсчетам департамента лесного хозяйства Новосибирской области, памятнику природы причинен значительный ущерб. Если оценивать его в денежном эквиваленте, то в результате уничтожения и повреждения естественной травяной растительности, зеленых насаждений, плодородного слоя почвы ущерб составил свыше 287 тыс. рублей.

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